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Политика ,  
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Россия и Индия начали совместные военно-морские учения

Большой противолодочный корабль &laquo;Адмирал Трибуц&raquo;
Большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

Совместные военно-морские учения России и Индии начались в Бенгальском заливе Индийского океана, сообщило Министерства обороны.

«Целью учения является всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области между Россией и Индией, совместное противодействие глобальным угрозам и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении Минобороны.

В учениях примут участие противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», морской танкер «Печенга» и от ВМС Индии в учении примут участие эсминец «Ранвиджай», корвет «Килтан», а также самолеты и вертолеты.

Учения продлятся до 22 ноября.

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Фото:Jussi Nukari / IMAGO / Global Look Press

18 ноября Министерство обороны сообщило что, отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил мероприятия по плану захода в порт Вишакхапатнам (Индия).

В начале года Минобороны заявило о планах провести военные учения совместно с другими странами. Среди них: Индия, Китай, Пакистан, Монголия, Алжир, Лаос и Вьетнам. «Маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность», — сообщало ведомство.

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Теги
Россия Индия Тихоокеанский флот учения

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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