Россия и Индия начали совместные военно-морские учения
Совместные военно-морские учения России и Индии начались в Бенгальском заливе Индийского океана, сообщило Министерства обороны.
«Целью учения является всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области между Россией и Индией, совместное противодействие глобальным угрозам и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — говорится в сообщении Минобороны.
В учениях примут участие противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», морской танкер «Печенга» и от ВМС Индии в учении примут участие эсминец «Ранвиджай», корвет «Килтан», а также самолеты и вертолеты.
Учения продлятся до 22 ноября.
18 ноября Министерство обороны сообщило что, отряд кораблей Тихоокеанского флота завершил мероприятия по плану захода в порт Вишакхапатнам (Индия).
В начале года Минобороны заявило о планах провести военные учения совместно с другими странами. Среди них: Индия, Китай, Пакистан, Монголия, Алжир, Лаос и Вьетнам. «Маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность», — сообщало ведомство.
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