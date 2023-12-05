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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль начал штурм города на Западном берегу реки Иордан

WAFA: израильские военные с помощью бульдозеров штурмовали город Дженин
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Amir Cohen / Reuters
Фото: Amir Cohen / Reuters

Армия Израиля ночью штурмовала город Дженин на Западном берегу реки Иордан, там прошли столкновения палестинцев с израильскими военными, передает палестинское агентство WAFA.

По данным WAFA, более 50 военных машин в сопровождении четырех бульдозеров ворвались в Дженин со стороны улицы Аль-Насра. Над городом летали беспилотники, снайперы заняли крыши нескольких домов и высотных зданий, в ряде районов было отключено электричество. Израильские силы разместили также свои войска в окрестностях местной больницы. Бульдозеры разрушали инфраструктуру близ мечети Тавальбе в районе Аль-Захра.

Израиль задумал затопить туннели ХАМАС под сектором Газа
Политика
Фото:Ronen Zvulun / Reuters

Перемирие между Израилем и ХАМАС, которое действовало с 24 ноября и затем дважды продлевалось, завершилось 1 декабря. Тогда израильская армия обвинила ХАМАС в его нарушении и заявила о возобновлении боев в секторе Газа. За сутки после прекращения перемирия Израиль нанес удары по более чем 400 объектам в Газе.

Начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что военные 2 декабря начали наземную операцию на юге сектора Газа, которая по интенсивности не будет уступать боевым действиям на севере.

Теги
Израиль Западный берег реки Иордан штурм
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