Израиль начал штурм города на Западном берегу реки Иордан

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Армия Израиля ночью штурмовала город Дженин на Западном берегу реки Иордан, там прошли столкновения палестинцев с израильскими военными, передает палестинское агентство WAFA.

По данным WAFA, более 50 военных машин в сопровождении четырех бульдозеров ворвались в Дженин со стороны улицы Аль-Насра. Над городом летали беспилотники, снайперы заняли крыши нескольких домов и высотных зданий, в ряде районов было отключено электричество. Израильские силы разместили также свои войска в окрестностях местной больницы. Бульдозеры разрушали инфраструктуру близ мечети Тавальбе в районе Аль-Захра.

Перемирие между Израилем и ХАМАС, которое действовало с 24 ноября и затем дважды продлевалось, завершилось 1 декабря. Тогда израильская армия обвинила ХАМАС в его нарушении и заявила о возобновлении боев в секторе Газа. За сутки после прекращения перемирия Израиль нанес удары по более чем 400 объектам в Газе.

Начальник Генштаба армии обороны Израиля генерал-лейтенант Герци Халеви заявил, что военные 2 декабря начали наземную операцию на юге сектора Газа, которая по интенсивности не будет уступать боевым действиям на севере.