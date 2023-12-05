Bloomberg узнал о планах США оснастить подлодки версиями ракет «Томагавк»

Военно-морские силы США планируют с 2024 года оснащать подводные лодки противокорабельными вариантами крылатых ракет «Томагавк», передает Bloomberg со ссылкой на руководителя программы Tomahawk Weapons System капитана Джона Херси.

По словам Херси, версия ракет «Томагавк» будет принята на вооружение после 1 октября следующего года. Последние модели ракет будут оснащены новой системой наведения, позволяющей «поражать подвижные цели в море», уточнил он.

Как отмечает Bloomberg, США решили вооружать подлодки такими ракетами, чтобы «нарастить военный потенциал в противостоянии с военно-морскими силами Китая, особенно вокруг Тайваня».

Ранее Австралия, Великобритания и США заявили о намерении протестировать новый способ отслеживания китайских подлодок в Тихом океане с использованием искусственного интеллекта. Экипажи, выполняющие миссии в Тихом океане на самолетах-разведчиках и штурмовиках ВМС США, будут использовать алгоритмы ИИ для обработки данных с устройств обнаружения подводных объектов (гидроакустических буев) каждой страны. В том числе искусственный интеллект будет применяться на самолете P-8A Poseidon.

Испытания состоятся в рамках соглашения трех стран о совместном использовании технологий, известного как Aukus Pillar II. В сообщении на сайте Пентагона говорится, что глава ведомства Ллойд Остин анонсировал совместные учения с Австралией и Британией, которые стартуют в начале следующего года.