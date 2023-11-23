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Общество ,  
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Reuters узнал возможную причину взрыва на мосту между США и Канадой

Reuters: взрыв на Радужном мосту мог произойти из-за неосторожного вождения
Фото: Tara Walton / Reuters
Фото: Tara Walton / Reuters

Взрыв на Радужном мосту, который соединяет США и Канаду, скорее всего, произошел из-за неосторожного вождения, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

22 ноября на мосту произошел взрыв автомобиля. Источники CNN в правоохранительных органах сообщили, что машина при разгоне на мосту врезалась в бордюр и перевернулась, после чего взорвалась.

ФБР завершило расследование взрыва на мосту между США и Канадой
Политика
Фото:Courtesy Saleman Alwishah / Reuters

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила об отсутствии признаков терроризма во взрыве автомобиля. ФБР по итогам расследования пришло к выводу, что причиной инцидента стало ДТП.

«Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено», — сообщили в ведомстве. Дело передали местной полиции.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал о двух погибших, которые находились в автомобиле в момент взрыва, и одном пострадавшем — 27-летнем мужчине, его доставили в больницу с легкими травмами.

Reuters узнал возможную причину взрыва на мосту между США и Канадой
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Теги
Канада США взрыв ДТП

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

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Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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