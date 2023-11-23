Reuters узнал возможную причину взрыва на мосту между США и Канадой
Взрыв на Радужном мосту, который соединяет США и Канаду, скорее всего, произошел из-за неосторожного вождения, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
22 ноября на мосту произошел взрыв автомобиля. Источники CNN в правоохранительных органах сообщили, что машина при разгоне на мосту врезалась в бордюр и перевернулась, после чего взорвалась.
Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул сообщила об отсутствии признаков терроризма во взрыве автомобиля. ФБР по итогам расследования пришло к выводу, что причиной инцидента стало ДТП.
«Осмотр места происшествия показал отсутствие взрывчатых материалов, связи с терроризмом не выявлено», — сообщили в ведомстве. Дело передали местной полиции.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщал о двух погибших, которые находились в автомобиле в момент взрыва, и одном пострадавшем — 27-летнем мужчине, его доставили в больницу с легкими травмами.
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