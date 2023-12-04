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Политика ,  
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Путин предостерег Латвию от «свинского отношения» к населению

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Если власти Латвии будут продолжать «по-свински» относиться к населению, то оно ответит им тем же, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства отметил, что около 40% населения Латвии — русскоязычные люди. «Если они будут проводить такую политику в отношении людей, которые хотели жить в той или иной стране, работали там, создавали какие-то блага для этой страны, и с ними будут так по-свински обращаться, то в конце концов они сами с таким свинством и столкнутся внутри своей страны», — сказал он

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С сентября прошлого года в Латвии действует требование к россиянам и белорусам о предоставлении справки о владении латышским языком для продления ВНЖ. Возможность сдать лингвистический тест у них есть с апреля 2023 года, в случае неудачи предоставляется вторая попытка. Они должны были сдать экзамен до 1 сентября этого года, повторный тест — до 30 ноября.

Глава МВД Латвии Марис Кучинскис подчеркивал, что почти половина всех россиян, живущих в Латвии (это около 10 тыс. человек), не сдали языковые тесты или даже не знали об этом требовании. В связи с этим латвийский парламент одобрил законопроект, который предоставляет россиянам с видом на жительство двухлетнюю отсрочку, чтобы сдать языковой экзамен и продлить ВНЖ.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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