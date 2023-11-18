Лукашенко пожелал Латвии укреплять государство, не жертвуя отношениями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Латвии со 105-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики.
В поздравлении, опубликованном на сайте президента, говорится, что белорусы всегда «искренне радовались успехам своих латвийский друзей» и никогда не диктовали, «кого выбирать руководителем своей страны и по какому пути она будет развиваться».
По словам Лукашенко, Белоруссия «без колебаний» открыла для жителей Латвии безвизовый въезд, которым «воспользовались десятки тысяч человек».
Президент выразил надежду на «политическую зрелость» и «выбор в пользу скорого преодоления всех существующих противоречий».
«Искренне желаю латвийскому народу мира, перспектив и возможностей для укрепления государственности не ценой отношений со своими соседям», — заключил Лукашенко.
Латвия ввела против Белоруссии санкции после начала российской военной операции на Украине, страны высылали дипломатов друг друга. В 2021 году Рига и Вильнюс обвиняли Минск в организации потока нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии через белорусско-литовскую границу, называя происходящее «гибридным оружием против Европы».
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