Лукашенко пожелал Латвии укреплять государство, не жертвуя отношениями

Лукашенко: желаю Латвии укреплять государство, но не ценой отношений с соседями

Александр Лукашенко (Фото: president.gov.by)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил народ Латвии со 105-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики.

В поздравлении, опубликованном на сайте президента, говорится, что белорусы всегда «искренне радовались успехам своих латвийский друзей» и никогда не диктовали, «кого выбирать руководителем своей страны и по какому пути она будет развиваться».

По словам Лукашенко, Белоруссия «без колебаний» открыла для жителей Латвии безвизовый въезд, которым «воспользовались десятки тысяч человек».

Президент выразил надежду на «политическую зрелость» и «выбор в пользу скорого преодоления всех существующих противоречий».

«Искренне желаю латвийскому народу мира, перспектив и возможностей для укрепления государственности не ценой отношений со своими соседям», — заключил Лукашенко.

Латвия ввела против Белоруссии санкции после начала российской военной операции на Украине, страны высылали дипломатов друг друга. В 2021 году Рига и Вильнюс обвиняли Минск в организации потока нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии через белорусско-литовскую границу, называя происходящее «гибридным оружием против Европы».