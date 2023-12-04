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Политика ,  
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Путин на этой неделе посетит ОАЭ и Саудовскую Аравию

Ушаков: Путин на этой неделе посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Саудовскую Аравию и ОАЭ, сообщил Life помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

«Это будет рабочий визит, переговоры прежде всего с наследным принцем Саудовской Аравии, до этого мы залетим еще в Эмираты, там тоже будет рабочий визит, надеюсь, очень полезные переговоры, которые считаем крайне важными», — уточнил он.

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В последний раз Путин приезжал в Саудовскую Аравию в 2019 году. В том же году Путин приезжал в ОАЭ.

Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд регулярно созваниваются друг с другом. Последний звонок произошел в сентябре, тогда российский президент «тепло поздравил саудовское руководство» с принятым решением о присоединении к БРИКС, сообщали в пресс-службе Кремля.
 

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Владимир Путин Саудовская Аравия ОАЭ Юрий Ушаков
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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