ТАСС: при обстреле здания МВД в Херсонской области погибли четверо полицейских

При обстреле здания МВД в Херсонской области погибли четверо полицейских

Фото: Никита Попов / РБК

Четверо полицейских погибли при обстреле здания отдела МВД в селе Юбилейном в Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, полицейские погибли при обстреле отдела «Новокаховский» из реактивной системы залпового огня HIMARS 28 ноября.

Пострадали 18 человек, пятеро из них получили тяжелые ранения и попали в больницу, остальным оказали помощь на месте происшествия.

Власти Херсонской области и Минобороны России эти сообщения не комментировали.