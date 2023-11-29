 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

При обстреле здания МВД в Херсонской области погибли четверо полицейских

ТАСС: при обстреле здания МВД в Херсонской области погибли четверо полицейских
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Четверо полицейских погибли при обстреле здания отдела МВД в селе Юбилейном в Херсонской области. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, полицейские погибли при обстреле отдела «Новокаховский» из реактивной системы залпового огня HIMARS 28 ноября.

Пострадали 18 человек, пятеро из них получили тяжелые ранения и попали в больницу, остальным оказали помощь на месте происшествия.

В ДНР при обстреле во время выступления погибла актриса Меньших
Общество
Полина Меньших

Власти Херсонской области и Минобороны России эти сообщения не комментировали.

Теги
Херсонская область МВД обстрел отдел полиции полицейские
Материалы по теме
После обстрела ВСУ в двух населенных пунктах Курской области пропал свет
Политика
В ДНР частично восстановили электроснабжение после обстрела
Политика
В одном из районов Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 97,65 (+0,58) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 88,88 (+0,27) Инвестиции, 18:05
Мэр Донецка заявил о взломе после появления распоряжения о сыне Кадырова Политика, 20:58
Премиум для двигателя: как найти качественное масло Autonews, 20:58
Цифровая стройка: как данные помогают создавать промышленные объекты Тренды, 20:56
Грантовая поддержка IT-отрасли: как государство помогает разработчикам Национальные проекты, 20:56
30 ноября в Санкт-Петербурге пройдет «Бизнес Фест» РБК+, 20:42
Путин заявил, что Россия «слезает с технологической иглы» Запада Политика, 20:39
Погиб российский генерал-майор Владимир Завадский Политика, 20:32
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Вместо китайцев на Кубке «Первого канала» сыграет команда «Звезды и ВХЛ» Спорт, 20:26
«Укрэнерго» предупредило о «тяжелой ситуации» в энергосистеме Украины Экономика, 20:20
Росстат зафиксировал рекордный уровень прибыли бизнеса за квартал Экономика, 20:19
Посольство США сообщило о звонке Уилану после драки в колонии Политика, 20:14
Гол Смолова в меньшинстве принес «Динамо» победу над «Зенитом» в Кубке Спорт, 20:13
Клуб Карпина благодаря автоголу сыграл вничью с ЦСКА в Кубке России Спорт, 20:11
Ученые оценили возможность северного сияния в небе над Москвой Общество, 20:04