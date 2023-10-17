В Кирове задержали вагнеровца из-за драки в фонде «Защитники Отечества»
Полиция задержала бойца ЧВК «Вагнер» после конфликта в кировском филиале фонда «Защитники Отечества», сообщили РБК источники, близкие к МВД и региональному отделу полиции.
В помещении филиала произошел конфликт между бойцом ЧВК «Вагнер» и руководителем местного отделения «Защитников Отечества», а также работниками фонда. Причиной конфликта стал отказ в помощи при восстановлении документов, после которого боец ЧВК начал угрожать сотрудникам расправой.
Основной целью государственного фонда «Защитники Отечества» является персональное социальное сопровождение ветеранов военной операции и семей погибших бойцов.
В результате за медицинской помощью обратились три человека: двое мужчин и женщина. У них зафиксировали ушибы различных частей тела и ссадины. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
В 2021 году боец ЧВК уже был судим за грабеж, уточнил собеседник РБК.
РБК направил запрос в пресс-службу УМВД России по Кировской области.
В начале октября бывшего бойца ЧВК «Вагнер» задержали в Красноярском крае по подозрению в поджоге дома, в результате которого погибли две женщины. Пожар произошел в селе Ермаковское. После того как огонь потушили, сотрудники МЧС нашли тела 68-летней женщины и ее 35-летней дочери.
Сотрудники полиции задержали по подозрению в поджоге 32-летнего бывшего бойца ЧВК «Вагнер». У него изъяли канистру. Мужчина проходил службу в ЧВК с ноября 2022 года по май 2023 года. Ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.