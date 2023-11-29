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МЧС предупредило москвичей о метели и гололедице

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Метель, гололедица и сильные порывы ветра ожидают москвичей в период с 29 по 30 ноября. Об этом главное управление МЧС России по Москве сообщило в своем телеграм-канале (https://t.me/mchsmsk/6781).

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 18:00 29 ноября с сохранением до 15:00 30 ноября в Москве ожидается снег, местами сильный, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица», — предупредили москвичей. Кроме того, ожидается усиление восточного и юго-восточного ветра с порывами до 17 м/с.

Ведомство попросило быть местных жителей внимательными и опубликовало ряд рекомендаций для предосторожности. Среди них — снижать скорость при управлении личным транспортом, избегать резких маневров, держать дистанцию во время дорожного движения, обходить на улице деревья и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра.

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Вечером 26 ноября в Москве прошла «черная метель» и выпало 35% месячной нормы осадков. О том, что снег будет идти в столице в течение всей недели, сообщил мэр Сергей Собянин. Глава города подчеркнул, что принял решение привлечь до 12 тысяч сотрудников московских служб для оперативной уборки снега со столичных улиц.

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