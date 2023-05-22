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Четверо рабочих погибли после отравления газом в канализации Мытищ

СК завел дело после гибели отравившихся угарным газом в канализации рабочих в Мытищах

Четверо рабочих погибли после отравления газом в канализации Мытищ
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Четверо рабочих погибли, отравившись угарным газом при откачке воды из канализационного люка на улице Борисовка в подмосковных Мытищах, возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, погибшие отравились газом, поскольку у них не было индивидуальных средств защиты.

Дело завели по ч. 3 ст. 143 УК (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Максимальное наказание по ней предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Подмосковная прокуратура контролирует ход дела.

О гибели четырех рабочих от отравления угарным газом в коллекторе в Мытищах ранее писали телеграм-каналы. По данным Mash и «112», погибли мужчины 32, 33, 49 и 54 лет.

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Теги
отравление газом канализация Следственный комитет Мытищи
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