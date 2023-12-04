Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр своей книги

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал президенту России Владимиру Путину авторский экземпляр своей книги, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.

«Нурсултан Абишевич прислал свою книгу Владимиру Владимировичу. Она будет передана президенту. Это такой авторский экземпляр», — сказал Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана. Он был избран в 1991 году и занимал этот пост более 25 лет, до марта 2019 года. С 2010 года Назарбаев носил официальный титул Первого президента Республики Казахстан — Елбасы (Лидера нации). Спустя 13 лет его лишили этого статуса.

Мемуары Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе» вышли 1 декабря. В книге 22 главы, каждая из них посвящена отдельному событию из личной жизни автора или его политической карьеры. Например, в мемуарах Назарбаев признал, что у него есть вторая жена и еще два сына, а также рассказал о решении выбрать в качестве преемника на посту президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и массовых протестах в республике в январе 2022 года.