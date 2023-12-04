В Минфине оценили срок начала обмена замороженных активов

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В Министерстве финансов России надеются, что механизм обмена замороженных активов заработает до конца текущего года. Об этом заявил замглавы ведомства Иван Чебесков на форуме розничных инвесторов, передает корреспондент РБК.

«Мы ждем, когда он будет реализован. Я надеюсь, что уже, может быть, к концу года мы какие-то первые шаги в этом направлении увидим. Но, опять же, мы здесь становимся в некотором роде сторонним наблюдателем», — сказал Чебесков.

Он объяснил, что российское Министерство финансов не ведет переговоров с иностранными регуляторами, поскольку это «невозможно» и «неэффективно». «Но мы создали такие условия у нас в стране. И мы предложили и нашим профучастникам, и иностранным <...> принять в этом участие», — добавил Чебесков. По его словам, в Минфине видят интерес к такому механизму.

Президент России Владимир Путин 8 ноября подписал указ об обмене замороженными активами российских инвесторов с иностранцами. Предполагается, что иностранные инвесторы на деньги со счетов типа «С» смогут приобрести иностранные ценные бумаги россиян, которые оказались заблокированы из-за санкций в отношении НРД. Сделки по выкупу будут совершаться путем торгов, порядок которых определит правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России, говорится в указе.

Под обмен попадут портфели российских инвесторов начальной стоимостью не более 100 тыс. руб. Банк России установит порядок взаимодействия брокеров с клиентами по этому вопросу, особенности идентификации нерезидентов, а также «режим специального транзитного счета депо владельца».

Необходимые для проведения обмена дополнительные решения и разъяснения регулятор примет «до конца года», заявил первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин. «Но это не означает, что мы будем иметь в ближайшее время некий практический проект», — добавил он. Чистюхин отметил, что со стороны нерезидентов есть интерес к процедуре обмена, однако иностранные регуляторы пока не готовы вести диалог по этому вопросу.