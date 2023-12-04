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Военная операция на Украине ,  
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ФСБ задержала жителя Омска за призывы к военным переходить на сторону ВСУ

ФСБ задержала жителя Омска за призывы к мобилизованным переходить на сторону ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС
Фото: Анна Майорова / URA.RU / ТАСС

Сотрудники ФСБ задержали 22-летнего жителя Омска, подозреваемого в публикации призывов к мобилизованным россиянам сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ. Об этом сообщила ТАСС представитель управления ФСБ по Омской области Ирина Руснак.

На мужчину завели уголовное дело за публичные призывы в интернете к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства. Задержанный также планировал вступить в ряды ВСУ и воевать против России, утверждает ФСБ.

По данным спецслужбы, мужчина получал от координатора военизированной украинской организации инструкции о способах пересечения российской границы, чтобы добраться до Украины через сопредельные государства. У фигуранта изъяли технику, также получены данные, подтверждающие его «антироссийскую деятельность», сказала Руснак.

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В конце ноября россиянина, пытавшегося выехать на территорию Украины и присоединиться к ВСУ, задержали в Кемерово, сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ. По данным ведомства, мужчина заполнил анкету на вступление в иностранную военизированную организацию, приобрел камуфляж, медицинские препараты, средства связи, а также билеты на самолет и поезд, чтобы выехать на Украину. Его задержали при прохождении регистрации на авиарейс.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК (государственная измена) и ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Задержанному предъявили обвинение, суд отправил его в СИЗО.

Теги
Омск ФСБ ВСУ мобилизация военные
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