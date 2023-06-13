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В Красноярском крае осудили решившего отдохнуть от службы рядового

В Красноярском крае осудили на 5 лет решившего временно отдохнуть от службы рядового
Рядовой Пушников, служащий по контракту в Мурманской области, в сентябре 2022 года не явился в воинскую часть, «желая временно отдохнуть от военной службы», и уехал в Железногорск Красноярского края. В октябре его задержали
Фото: kgvs24 / Telegram
Фото: kgvs24 / Telegram

Красноярский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к пяти годам лишения свободы за то, что он не явился в воинскую часть. Об этом сообщается в телеграм-канале суда.

По данным суда, рядовой Пушников, служащий по контракту в Мурманской области, в сентябре 2022 года не прибыл в воинскую часть. Военнослужащий не явился, «желая временно отдохнуть от военной службы». Он уехал в Железногорск Красноярского края и стал там проживать.

Полицейские задержали Пушникова в конце октября того же года. Против него было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 337 УК (самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу; наказание по этой части — от пяти до десяти лет лишения свободы).

25 мая этого года рядового приговорили к пяти годам тюремного наказания, срок наказания он будет отбывать в колонии общего режима. После оглашения решения судьей Пушников был взят под стражу в зале суда. Приговор в силу пока не вступил.

«В профилактических целях рассмотрение данного уголовного дела проходило на территории одной из воинских частей Красноярского края в присутствии военнослужащих», — говорится в сообщении суда.

На прошлой неделе Севастопольский гарнизонный военный суд сообщал, что военнослужащий Черноморского флота младший сержант Тряпкин получил пять лет и четыре месяца колонии общего режима по делу о самовольном оставлении части во время мобилизации. Тряпкин служил по контракту, «с целью временно уклониться от прохождения военной службы» он в октябре 2022 года не появился на службе без уважительной причины. Младший сержант хотел помочь своей знакомой по хозяйству и в уходе за детьми и с октября проживал в Симферополе, где «проводил время по своему усмотрению». 3 февраля этого года Тряпкин явился с повинной, он признал свою вину.

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Елена Чернышова
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