Россияне рассказали, где проведут новогодние каникулы

Каждый третий россиянин (33%) собирается провести новогодние каникулы дома, поездки по России или за рубеж в этот период планируют 5% россиян, показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob. Его результаты есть у РБК.

Среди тех, кто запланировал поездки на новогодние праздники, 3% опрошенных будут путешествовать по России (наиболее популярные направления — Санкт-Петербург, Москва и Казань), 2% — поедут за границу (Таиланд, Египет и ОАЭ).

При этом 9% респондентов сказали, что поедут на Новый год на дачу или в деревню, в гости пойдут 6% россиян, а 16% будут работать в новогодние каникулы.

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