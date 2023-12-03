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Военная операция на Украине ,  
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Военные отразили атаки трех бригад ВСУ на краснолиманском направлении

На краснолиманском направлении военные отразили атаки трех бригад ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине

Военные группировки сил «Центр» на краснолиманском направлении отразили атаки штурмовых групп 60-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Атаки были отражены в районах Торского участка и Серебрянского лесничества при поддержке артиллерии, уточнил он.

Помимо этого, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, еще восемь сдались в плен. 

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21 ноября Минобороны отчитывалось об отражении четырех атак ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях.

В сводке ведомства говорилось, что на донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» отразили две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка в ДНР. За сутки ВСУ на направлении потеряли тогда до 245 военнослужащих ранеными и убитыми, российская армия уничтожила две боевые машины пехоты, два пикапа и гаубицу «Мста-Б».

На краснолиманском направлении солдаты группировки войск «Центр» тогда отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино в ЛНР. Потери украинской армии на этом направлении составляли до 200 человек убитыми и ранеными.

Теги
Минобороны Украина ВСУ российские военные
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