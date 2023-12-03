Военные группировки сил «Центр» на краснолиманском направлении отразили атаки штурмовых групп 60-й, 63-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

Атаки были отражены в районах Торского участка и Серебрянского лесничества при поддержке артиллерии, уточнил он.

Помимо этого, ВСУ потеряли более 100 военнослужащих, еще восемь сдались в плен.

21 ноября Минобороны отчитывалось об отражении четырех атак ВСУ на донецком и краснолиманском направлениях.



В сводке ведомства говорилось, что на донецком направлении подразделения группировки войск «Юг» отразили две атаки штурмовых групп 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Курдюмовка в ДНР. За сутки ВСУ на направлении потеряли тогда до 245 военнослужащих ранеными и убитыми, российская армия уничтожила две боевые машины пехоты, два пикапа и гаубицу «Мста-Б».

На краснолиманском направлении солдаты группировки войск «Центр» тогда отразили две атаки штурмовых групп 12-й бригады спецназначения ВСУ в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино в ЛНР. Потери украинской армии на этом направлении составляли до 200 человек убитыми и ранеными.