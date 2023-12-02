Российская армия улучшила позиции на купянском направлении

Группировка войск «Запад» России улучшила положение по переднему краю на купянском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра подразделения Сергей Зыбинский.

«Подразделения группировки войск «Запад» в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на купянском направлении», — рассказал Зыбинский.

По словам начальника пресс-центра, военнослужащие Украины понесли потери — более роты живой силы.

Как уточнило Минобороны в своем телеграм-канале, на купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад» при помощи беспилотников обнаружили укрепления Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили опорный пункт с помощью противотанковой пушки «Рапира».

12 ноября российские военные уничтожили БМП Bradley, БТР М113, три беспилотных летательных аппарата, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства, 122-миллиметровую САУ 2С1 «Гвоздика» и 122-миллиметровую буксируемую гаубицу Д-30 на купянском направлении.