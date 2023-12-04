На востоке Москвы загорелся завод специализированных автомобилей

В Москве произошел пожар на заводе специализированных автомобилей

Пожар распространился на площадь 2 тыс. кв. м. В результате возгорания у завода обрушилась часть кровли

На заводе на Открытом шоссе на востоке Москвы произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В производственном здании произошел пожар. Наблюдается открытое горение, огонь интенсивно распространяется», — уточнил собеседник агентства. Пожару присвоили второй — повышенный — номер сложности. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров, позже она увеличилась до 2 тыс. кв. м. Общая площадь строения составляет 10 тыс. кв. м.

Телеграм-канал Baza уточнил, что завод на Открытом шоссе производит специализированные автомобили. На месте работают несколько пожарных расчетов.

Позже ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что пожару присвоили третий номер сложности. Собеседник агентства отметил, что внутри завода начались «хлопки, происходят обрушения», не назвав точную площадь повреждений.

По информации телеграм-канала Shot, в результате возгорания у здания обрушилась часть кровли. В строении хранятся покрышки, картон и палеты.

По данным сервиса онлайн-карт 2ГИС, Московский завод специализированных автомобилей (МЗСА) находится в д. 12, ст. 1. МЗСА производит, в частности, фургоны, эвакуаторы, прицепы для перевозки спецтехники и водной техники.

2 декабря в Татарстане загорелся автомобильный рынок на площади 6,8 тыс. кв. м. В промзоне на авторынке «Гараж-500» загорелась кровля. К моменту, когда пожарные прибыли на место, горели два торговых павильона. Распространение огня в МЧС объяснили большой горючей загрузкой внутри помещений.