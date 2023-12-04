 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На востоке Москвы загорелся завод специализированных автомобилей

В Москве произошел пожар на заводе специализированных автомобилей
Пожар распространился на площадь 2 тыс. кв. м. В результате возгорания у завода обрушилась часть кровли

На заводе на Открытом шоссе на востоке Москвы произошел пожар, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В производственном здании произошел пожар. Наблюдается открытое горение, огонь интенсивно распространяется», — уточнил собеседник агентства. Пожару присвоили второй — повышенный — номер сложности. Площадь пожара составила 1 тыс. кв. метров, позже она увеличилась до 2 тыс. кв. м. Общая площадь строения составляет 10 тыс. кв. м.

Телеграм-канал Baza уточнил, что завод на Открытом шоссе производит специализированные автомобили. На месте работают несколько пожарных расчетов.

Позже ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщил, что пожару присвоили третий номер сложности. Собеседник агентства отметил, что внутри завода начались «хлопки, происходят обрушения», не назвав точную площадь повреждений.

По информации телеграм-канала Shot, в результате возгорания у здания обрушилась часть кровли. В строении хранятся покрышки, картон и палеты.

В Москве спасли двух детей, застрявших в квартире при пожаре в высотке
Общество
Фото:МЧС России

По данным сервиса онлайн-карт 2ГИС, Московский завод специализированных автомобилей (МЗСА) находится в д. 12, ст. 1. МЗСА производит, в частности, фургоны, эвакуаторы, прицепы для перевозки спецтехники и водной техники.

2 декабря в Татарстане загорелся автомобильный рынок на площади 6,8 тыс. кв. м. В промзоне на авторынке «Гараж-500» загорелась кровля. К моменту, когда пожарные прибыли на место, горели два торговых павильона. Распространение огня в МЧС объяснили большой горючей загрузкой внутри помещений.

Авторы
Теги
Мир Ландау
Пожар МЧС Москва заводы
Материалы по теме
В Москве двое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме
Общество
Один человек пострадал при пожаре в доме в Волгоградской области
Общество
Два человека погибли в ДТП с пожаром на Киевском шоссе в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
Трактор, лопаты и мемы. Как прошли матчи РПЛ во время снегопада Спорт, 00:30
Почти половина украинцев выступили за переговоры с Россией Политика, 00:28
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
В регионе Латвии решили запретить салюты на Новый год в полночь по Москве Общество, 00:15
На востоке Москвы загорелся завод специализированных автомобилей Общество, 00:02
Wildberries рассказал о первых осужденных за хищение ₽385 млн Технологии и медиа, 00:01
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Эксперты оценили уровень потерь ВВП России из-за дефицита кадров Экономика, 00:01
Стиль, комфорт и обзор 540°: что умеет автомобиль Jaecoo J7 РБК и Jaecoo, 03 дек, 23:55
В Николаевской области прозвучали взрывы Политика, 03 дек, 23:45
Индия согласилась вывести свои войска с Мальдивских островов Политика, 03 дек, 23:34
Как продавать сразу на всех маркетплейсах из одного кабинета РБК и Точка, 03 дек, 23:29
Подоляк заявил, что Украина не сможет достичь военного паритета с Россией Политика, 03 дек, 23:21
В Дагестане призвали изменить воспитание детей после драки девочек Общество, 03 дек, 23:17