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В Татарстане загорелся автомобильный рынок на площади 6,8 тыс. кв. м

В Набережных Челнах загорелся автомобильный рынок на площади 6,8 тыс. кв. м
Площадь пожара увеличилась в несколько раз в течение часа. По данным Kazan First и «Челнинских известий», рядом с очагом возгорания находился склад с краской. Прокуратура начала проверку

В Татарстане загорелся автомобильный рынок на площади 6,8 тыс. кв. м
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В Набережных Челнах (Республика Татарстан) загорелись торговые павильоны автомобильного рынка, площадь пожара достигла 6,8 тыс. кв. м, сообщили РБК в главном управлении МЧС по региону.

Пожар начался около 18:40 по местному времени (совпадает с мск), уточняет региональное управление ведомства. В промзоне на авторынке «Гараж-500» загорелась кровля. Рынок расположен по адресу: Трубный проезд, д. 3. На кадрах, которые показало ведомство, видно, что горит ряд из павильонов, часть из них полностью выгорела.

К моменту, когда пожарные прибыли на место, горели два торговых павильона. К 20:00 мск площадь возгорания составляла 740 кв. м, впоследствии она увеличилась до 1,5 тыс., 2,5 тыс., а затем — до 6,8 тыс. кв. м. Распространение огня в МЧС объяснили большой горючей загрузкой внутри помещений.

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Сейчас пожар тушат 130 человек и 40 единиц техники. О пострадавших не сообщалось.

Прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту пожара, сообщила пресс-служба управления ведомства в Татарстане.

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Как сообщает портал ProKazan со ссылкой на очевидцев, изначально пожар начался в автомобильном магазине, огонь охватил автомобильные кресла и запчасти. Впоследствии у строений обвалилась кровля.

Kazan First также пишет, что загорелся склад автозапчастей. Очевидцы рассказали изданию, что рядом с очагом возгорания находился склад с краской. О том, что огонь перекинулся на склад лакокрасочных изделий с автомобильного магазина, сообщают и «Челнинские известия».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
При участии
Елена Степанова
автомобильный рынок Набережные Челны Пожар Татарстан новости
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