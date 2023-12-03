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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль нанес 10 тыс. ударов по сектору Газа с начала войны

ЦАХАЛ: по сектору Газа были нанесены около 10 тыс. ударов с начала войны
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Александр Ермоченко / Reuters
Фото: Александр Ермоченко / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла около 10 тыс. авиаударов по сектору Газа с начала войны, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ. 

«С начала войны по наводке военнослужащих произведено порядка 10 тыс. авиаударов на земле. Солдаты быстро выполняли задания и уничтожали террористические ячейки, инфраструктуру, командные центры, шахты туннелей, склады оружия и другое», — говорится в публикации.

В ЦАХАЛ отметили, что после нарушения движением ХАМАС соглашения о гуманитарной паузе действия в секторе Газа возобновились. Военнослужащие совместно с авиацией Израиля продолжают наземную операцию.

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Фото:Alexander Ermochenko / Reuters

С 24 ноября по 1 декабря в секторе Газа действовал режим прекращения огня. Изначально перемирие было заключено на четыре дня, но впоследствии оно не раз продлевалось: израильские власти согласились продлевать его на 24 часа за каждых десять освобожденных заложников.

Израиль возобновил военные действия против ХАМАС 1 декабря. Тогда ЦАХАЛ обвинила палестинское движение в нарушении режима прекращения огня: по информации израильских военных, за час до конца перемирия с территории Газы выпустили ракеты, ее удалось сбить. 

За сутки после прекращения временного перемирия военные ЦАХАЛ нанесли удары по более чем 400 объектам в анклаве.

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Теги
Израиль сектор Газа ЦАХАЛ
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