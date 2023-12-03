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Zivert станет новым наставником в шоу «Голос»

Певица Zivert
Певица Zivert (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Наставником в 12-м сезоне «Голоса» впервые станет певица Zivert, сообщила пресс-служба шоу. Она заменит рэпера Басту (Василия Вакуленко), который участвовал в прошлом сезоне.

Помимо нее ,красные кресла займут певец Владимир Пресняков, певица Полина Гагарина и вокалист группы Therr Maitz Антон Беляев.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу "Первого канала" сообщает, что ведущей шоу станет Яна Чурикова. Она вела прошлый сезон, сменив актера и телеведущего Дмитрия Нагиева. К участию в слепых прослушиваниях допустили 128 прошедших кастинг участников, в том числе жителей новых регионов.

В пресс-службе добавили, что в кресла наставников, как и в прошлом сезоне, вмонтированы кнопки блокировки, с помощью которых они смогут побороться друг с другом за каждого артиста.

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Владимир Пресняков

«Голос» — развлекательное вокальное шоу талантов, российская версия вокального конкурса The Voice, предложенного голландским продюсером Джоном де Молем. Выходит в эфир «Первого канала» с 5 октября 2012 года. В 2015 году «Голос» признали лучшим музыкальным телешоу России.

Развлекательные передачи вернулись в сетку вещания «Первого канала» в начале сентября 2023 года. 23 сентября появилась информация о том, что «Первый» отказался от съемок шоу «Голос». Позднее канал опроверг эти данные, в пресс-службе подчеркнули, что тогда проходили съемки шоу «Голос. Дети».

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Персоны
«Голос» Полина Гагарина Zivert Первый канал
Василий Баста / Вакуленко фото

Василий Баста / Вакуленко

рэп-исполнитель, продюсер, автор песен

20 апреля 1980 года
Полина Гагарина фото

Полина Гагарина

певица, актриса, композитор

27 марта 1987 года
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