Москвичей предупредили о сибирских морозах после снегопадов

Фото: Антон Кардашов / АГН «Москва»

В Москву и область вслед за аномальными снегопадами придут сибирские морозы, сообщил РБК ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В Москве сейчас идет мощный снегопад. Из-за метели видимость ухудшилась до 900 м, на дорогах появляются снежные накаты и заносы, из-за чего более 15 автомобилей столкнулись на Новорижском шоссе под Истрой», — сказал он. По данным РБК, на автодороге произошли девять ДТП, повреждения получили 20 автомобилей.

По словам синоптика, с полудня 3 декабря до утра 4 декабря выпадет около 11–16 мм осадков — это треть месячной нормы, сугробы вырастут с 19 до 28 см и будут в четыре раза выше обычного. Тишковец отметил, что такого снежного покрова не было последние 19 лет: «Рекорд для этого дня принадлежит 1952 и 2004 годам, когда снегомерная линейка провалилась на глубину 30 см».

В ночь на 4 декабря в Москве похолодает до -7... -9 градусов, а в области — до -6... -11 градусов, днем в городе будет -6... -8 градусов, а в Подмосковье — -5... -10 градусов.

С 6 декабря и до конца недели, 10 декабря, москвичей ждут «относительно погожие зимние деньки с сибирскими морозами», добавил Тишковец. Ночами -15... -20 градусов, днем -10... -15 градусов, пояснил он. Холоднее всего будет в ночь на 8 декабря, тогда столбики термометра могут опуститься до -17... -22 градусов, а днем до -11... -16 градусов — это на 10–15 градусов ниже положенной климатической нормы.

Тишковец назвал это «аномально холодной температурой», однако таких показателей недостаточно для того, чтобы побить рекорд 1896 года — тогда температура опустилась до -29 градусов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что на большой части территорий России в ближайшие дни ожидается аномально холодная погода.