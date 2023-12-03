В Ставропольском крае застрелили напавшего на хозяина леопарда
В Ставропольском крае леопард напал на своего хозяина и сбежал из вольера, сообщили РБК в пресс-службе главка МВД России по региону.
По данным ведомства, пострадавший обратился в дежурную часть рано утром 3 декабря. Он рассказал, что на него напал «содержащийся на территории домовладения» леопард. Животное нанесло мужчине несколько рваных ран и сбежало.
Оперативные службы начали поиски хищника и вскоре обнаружили леопарда. «Заметив людей, он попытался наброситься на них. Видя, что гражданам грозит реальная опасность, полицейский нейтрализовал леопарда, применив огнестрельное оружие», — сообщили в МВД.
По информации телеграм-канала Baza, сбежал семилетний хищник по кличке Мурка. Речь идет о персидском леопарде, которого мужчине подарили на день рождения, уточнил телеграм-канал Mash.
В Якутии 11 ноября на двух рабочих Чаяндинского месторождения напал медведь. Пострадавших доставили в больницу «со скальпированными ранами головы, рваными ранами верхних и нижних конечностей».