МВД: в Ставропольском крае леопард напал на хозяина, ранил его и сбежал

В Ставропольском крае застрелили напавшего на хозяина леопарда

Фото: pass_sk / Telegram

В Ставропольском крае леопард напал на своего хозяина и сбежал из вольера, сообщили РБК в пресс-службе главка МВД России по региону.

По данным ведомства, пострадавший обратился в дежурную часть рано утром 3 декабря. Он рассказал, что на него напал «содержащийся на территории домовладения» леопард. Животное нанесло мужчине несколько рваных ран и сбежало.

Оперативные службы начали поиски хищника и вскоре обнаружили леопарда. «Заметив людей, он попытался наброситься на них. Видя, что гражданам грозит реальная опасность, полицейский нейтрализовал леопарда, применив огнестрельное оружие», — сообщили в МВД.

По информации телеграм-канала Baza, сбежал семилетний хищник по кличке Мурка. Речь идет о персидском леопарде, которого мужчине подарили на день рождения, уточнил телеграм-канал Mash.

В Якутии 11 ноября на двух рабочих Чаяндинского месторождения напал медведь. Пострадавших доставили в больницу «со скальпированными ранами головы, рваными ранами верхних и нижних конечностей».