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В Якутии госпитализировали двух рабочих после нападения медведя

Прокуратура: в Якутии госпитализировали двух рабочих после нападения медведя

Двух рабочих госпитализировали в Якутии после того, как на них напал медведь, сообщили в прокуратуре по республике.

Мужчин 1986 и 1977 года рождения доставили в больницу «со скальпированными ранами головы, рваными ранами верхних и нижних конечностей», говорится в сообщении.

В Минздраве Якутии уточнили, что медведь напал на двух работников Чаяндинского месторождения. «После интенсивной терапии их состояние стабилизировалось и оценивается как средней степени тяжести», — сообщили в ведомстве.

В июле на зооферме в Тульской области медведь напал на женщину и ребенка. 27-летняя женщина и ее ребенок подошли к вольеру, после чего медведь сквозь решетку лапой ударил женщину и ребенка. Они обратились за медицинской помощью с травмами рук. СК завел уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
 

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Якутия медведи госпитализация прокуратура
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