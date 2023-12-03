 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Дагестане двух девочек задержали за избиение школьницы

Полиция в Дагестане поставила на учет двух избивших школьницу девушек
Фото: МВД России
Фото: МВД России

В Дагестане двух девушек, 16 и 17 лет, которые избили другую девочку, доставили в отдел полиции вместе с родителями, обоих поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), сообщила пресс-служба управления МВД республики в телеграм-канале.

Пострадавшей оказалась 13-летняя школьница, уточнили RT в полиции. Как рассказали задержанные, ранее между тремя девочками было несколько конфликтов, а 20 сентября произошла драка, после того как пострадавшая оскорбила мать одной из нападавших. Видео с дракой разошлось в соцсетях.

В итоге двух жительниц Махачкалы задержали. «Девочки уже поставлены на учет сотрудниками ПДН. В отношении несовершеннолетних, а также их родителей по окончании разбирательства будут приняты все предусмотренные законом меры», — говорится в сообщении.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по поводу произошедшего.

В Краснодаре после драки из-за подъемного крана задержали 100 мигрантов
Общество

15 октября в алтайском селе Майма произошла массовая драка с участием 26 подростков, в ней пострадали шесть человек. По информации прокуратуры, участниками драки были учащиеся восьмых-девятых классов. Ведомство обвинило администрации школ, где учатся дети, в непринятии мер для пресечения конфликта и вынесло представление начальнику районного управления образования.

Как сообщал телеграм-канал Mash Siberia, подростки устроили «стрелку» на берегу реки в Майме. По его данным, сначала дети дрались группами, потом нескольких подростков усадили в круг и начали бить ногами и кулаками по лицам.

Программа развития РБК Pro Делегирование: как передавать задачи сотрудникам
Теги
Дагестан драка подростки Махачкала
Материалы по теме
МВД задержало 139 человек после массовой драки на стройке в Свиблово
Общество
В Якутии начали проверку из-за драки высокопоставленных полицейских
Политика
Прокуратура проверит школу под Дмитровом после драки учителя с родителем
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
Как защитить торговую точку от взлома и воровства РБК и МТС, 15:30
В Подмосковье произошло массовое ДТП Общество, 15:29
Минобороны сообщило об ударах по пунктам ВСУ в четырех областях Украины Политика, 15:08
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 15:07
Глава OpenAI назвал данные о разработке сверхинтеллекта досадной утечкой Технологии и медиа, 15:07
Без гриппа и ОРВИ. Как устоять в сезон вирусных инфекций. Тест РБК и Медсинтез, 14:44
В Дагестане двух девочек задержали за избиение школьницы Общество, 14:40
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Число неплательщиков по кредитам в Китае достигло пика за несколько лет Экономика, 14:22
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 14:21
Как бизнесу эффективно работать с самозанятыми. Карточки РБК и Сбер, 13:58
РПЛ не стала переносить матч ЦСКА — «Ростов» из-за сильного снегопада Спорт, 13:53
Как отреагировали на победу россиянина над американцем в UFC Спорт, 13:46
В Саратове завели дело против забросавших Вечный огонь снегом подростков Общество, 13:40
Поздняков назвал ритуальными танцами отсрочку решения МОК по Олимпиаде Спорт, 13:37