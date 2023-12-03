В Дагестане двух девочек задержали за избиение школьницы

Фото: МВД России

В Дагестане двух девушек, 16 и 17 лет, которые избили другую девочку, доставили в отдел полиции вместе с родителями, обоих поставили на учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН), сообщила пресс-служба управления МВД республики в телеграм-канале.

Пострадавшей оказалась 13-летняя школьница, уточнили RT в полиции. Как рассказали задержанные, ранее между тремя девочками было несколько конфликтов, а 20 сентября произошла драка, после того как пострадавшая оскорбила мать одной из нападавших. Видео с дракой разошлось в соцсетях.

В итоге двух жительниц Махачкалы задержали. «Девочки уже поставлены на учет сотрудниками ПДН. В отношении несовершеннолетних, а также их родителей по окончании разбирательства будут приняты все предусмотренные законом меры», — говорится в сообщении.

Следственный комитет начал процессуальную проверку по поводу произошедшего.

15 октября в алтайском селе Майма произошла массовая драка с участием 26 подростков, в ней пострадали шесть человек. По информации прокуратуры, участниками драки были учащиеся восьмых-девятых классов. Ведомство обвинило администрации школ, где учатся дети, в непринятии мер для пресечения конфликта и вынесло представление начальнику районного управления образования.

Как сообщал телеграм-канал Mash Siberia, подростки устроили «стрелку» на берегу реки в Майме. По его данным, сначала дети дрались группами, потом нескольких подростков усадили в круг и начали бить ногами и кулаками по лицам.