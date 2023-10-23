 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В массовой драке подростков на Алтае пострадали шесть человек

МВД: в драке с участием 20 подростков на Алтае пострадали шестеро
Фото: МВД России по Республике Алтай
Фото: МВД России по Республике Алтай

Массовая драка с участием двух десятков подростков произошла в селе Майма Республики Алтай, в ней пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Драка произошла в селе 15 октября, в ней участвовали более 20 подростков. Позднее видеозапись с места событий появилась в интернете, уточнили в МВД.

Ведомство установило личности всех участников драки, их доставили в отделение полиции и опросили. Шестерых пострадавших направили на судебно-медицинскую экспертизу для оценки вреда здоровью. После того как появятся результаты, будет решаться вопрос о постановке детей на учет, добавили в МВД.

Региональная прокуратура предупредила, что к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию) могут привлечь и родителей подростков. Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

По информации прокуратуры, в драке 15 октября участвовали 26 учащихся 8–9-х классов. Ведомство обвинило администрации школ, где учатся дети, в непринятии мер для пресечения конфликта и вынесло представление начальнику районного управления образования.

Как сообщил телеграм-канал Mash Siberia, подростки устроили «стрелку» на берегу реки в Майме. По его данным, сначала дети дрались группами, потом нескольких подростков усадили в круг и начали бить ногами и кулаками по лицам.

Читайте на РБК Pro
Shell отказывается от зеленой стратегии. Почему акции компании растут
Эффективный маркетинг: актуальные подходы и инструменты, которые работают
Что будет, если Германия перестанет выпускать автомобили, — The Economist
Что означает для «Магнита» покупка маркетплейса KazanExpress

На кадрах, которые показал канал, видно, что дети дерутся на окраине леса. В руках у одного из участников драки виден предмет, похожий на пистолет. Родители подростков сообщили телеграм-каналу, что узнали об инциденте из соцсетей и обратились в полицию и прокуратуру.

Теги
Республика Алтай массовая драка подростки пострадавшие
Материалы по теме
После драки подростков с мигрантами в Самаре возбудили дела по 4 статьям
Общество
В МВД отказались считать массовую драку в Ивановской области «стрелкой»
Общество
Поводом для массовой драки на рынке в Уфе назвали девушку
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 100,3 (-1,12) Инвестиции, 17:28 Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 94,71 (-1,2) Инвестиции, 17:28
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 17:46
Власти Украины объявили принудительную эвакуацию детей в Донбассе Политика, 17:45
Риелторы оценили снижение цен на элитные новостройки в Москве Недвижимость, 17:36
В массовой драке подростков на Алтае пострадали шесть человек Общество, 17:31
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 17:23
Эрдоган одобрил заявку Швеции на вступление в НАТО Политика, 17:23
Средства ПВО сбили украинский беспилотник в Белгородской области Политика, 17:10
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
Не все банки выполнили требование об указании полной стоимости кредита Инвестиции, 17:09
Эксперты разработали новый ГОСТ для операторов дронов Бизнес, 17:07
Продукты с интеллектом: как нейросеть внедряется в пищепром Национальные проекты, 17:07
Температура воздуха в Симферополе побила рекорд столетней давности Общество, 17:04
«Газпрому» и «Транснефти» предложили передавать ресурсы без аукционов Бизнес, 17:02
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 17:01
Как сказать «хватит» и доехать до Байкала РБК и Jaecoo, 17:00