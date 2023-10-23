МВД: в драке с участием 20 подростков на Алтае пострадали шестеро

В массовой драке подростков на Алтае пострадали шесть человек

Фото: МВД России по Республике Алтай

Массовая драка с участием двух десятков подростков произошла в селе Майма Республики Алтай, в ней пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Драка произошла в селе 15 октября, в ней участвовали более 20 подростков. Позднее видеозапись с места событий появилась в интернете, уточнили в МВД.

Ведомство установило личности всех участников драки, их доставили в отделение полиции и опросили. Шестерых пострадавших направили на судебно-медицинскую экспертизу для оценки вреда здоровью. После того как появятся результаты, будет решаться вопрос о постановке детей на учет, добавили в МВД.

Региональная прокуратура предупредила, что к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП (неисполнение обязанностей по воспитанию) могут привлечь и родителей подростков. Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

По информации прокуратуры, в драке 15 октября участвовали 26 учащихся 8–9-х классов. Ведомство обвинило администрации школ, где учатся дети, в непринятии мер для пресечения конфликта и вынесло представление начальнику районного управления образования.

Как сообщил телеграм-канал Mash Siberia, подростки устроили «стрелку» на берегу реки в Майме. По его данным, сначала дети дрались группами, потом нескольких подростков усадили в круг и начали бить ногами и кулаками по лицам.

На кадрах, которые показал канал, видно, что дети дерутся на окраине леса. В руках у одного из участников драки виден предмет, похожий на пистолет. Родители подростков сообщили телеграм-каналу, что узнали об инциденте из соцсетей и обратились в полицию и прокуратуру.