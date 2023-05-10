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В Серпухове возбудили дело за прикуривание от Вечного огня

В Серпухове возбудили дело о реабилитации нацизма за прикуривание от Вечного огня

В Серпухове возбудили дело за прикуривание от Вечного огня
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В Серпухове возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Об этом сообщает Следственный комитет России по Московской области.

«По данным следствия, 7 мая 2023 года мужчина, находясь вблизи монумента «Город воинской доблести», расположенного в г. Серпухове, совершил противоправные действия около Вечного огня солдатской славы и бессмертия, являющегося частью мемориала», — говорится в сообщении.

На видео, которое появилось в телеграм-канале «Подмосковье № 1», видно, как мужчина поджигает сигарету от Вечного огня.

По статье о реабилитации нацизма (УК 354.1), за осквернение символов воинской славы может грозить до трех лет лишения свободы.

Теги
реабилитация нацизма Подмосковье Серпухов Вечный огонь
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