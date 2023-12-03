Полиция начала проверку после ДТП, в которое попал Баста в Петербурге

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и устанавливают виновного в ДТП на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МВД. В одной из машин, участвовавших в аварии, был рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко).

Авария произошла 2 декабря около 22:40 на Крестовском острове. У дома № 8 по Южной дороге столкнулись две машины — Kia Rio под управлением мужчины 1995 года рождения и Maybach, который вел мужчина 1975 года рождения (Баста родился 20 апреля 1980 года), уточнили в МВД.

«На момент прибытия сотрудников полиции пассажиров в автомобиле Maybach не было. Все участники ДТП были осмотрены бригадой скорой помощи и от госпитализации отказались», — добавили в полиции.

Авария произошла в субботу, 2 декабря, после концерта Басты на стадионе «Газпром Арена». Рэпер в момент ДТП находился в автомобиле Maybach и сидел на заднем сиденье, писал телеграм-канал Mash. По данным «Фонтанки», машина, в которой находился музыкант, была арендована, Баста покинул место аварии пешком. Он пошел в сторону ресторана, а затем уехал на другом автомобиле, отмечал Mash. «С Василием все в порядке», — сообщила РБК PR-директор артиста.