Рэпер Баста попал в аварию на Крестовском острове в Санкт-Петербурге

Баста попал в ДТП в Петербурге после концерта

Рэпер Баста (настоящее имя — Василий Вакуленко) попал в аварию на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщают издание «Фонтанка» и телеграм-каналы Mash и Shot.

ДТП произошло в субботу, 2 декабря, после концерта музыканта на стадионе «Газпром Арена». Автомобиль Mercedes-Benz Maybach, в котором находился Баста, вылетел за обочину на Южной дороге. По данным «Фонтанки», машина, в которой находился рэпер, была арендована, Баста покинул место аварии пешком. Представители музыканта не стали комментировать изданию аварию.

Как пишет Mash, рэпер во время ДТП сидел на заднем сидении автомобиля, после случившегося он пошел в сторону ресторана, а затем уехал на другом автомобиле. Сам музыкант серьезно не пострадал, отметил Shot.

О том, есть ли еще пострадавшие, неизвестно, однако на видео, опубликованном Mash, видно, что на месте аварии находились машины полиции и скорой помощи.

Ночью 2 декабря на юго-западе Москвы произошло ДТП, в результате которого загорелись три машины. На 34-м км Киевского шоссе столкнулись несколько автомобилей, в результате аварии погибли два человека. Движение в сторону области сначала перекрыли, затем открыли по левой полосе.