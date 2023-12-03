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В Перу при нападении на шахту погибли девять человек

В Перу неизвестные напали на шахту и устроили взрыв, погибли девять человек
Фото: poderosa.com.pe
Фото: poderosa.com.pe

Группа вооруженных людей напала на шахту горнодобывающей компании Minera Poderosa в Перу, сообщает Reuters со ссылкой на МВД страны.

Речь идет о шахте, которая находится в провинции Патас в регионе Ла-Либертад. Нападавшие применили взрывчатку, в результате чего погибли девять человек, еще 15 человек получили ранения. Кроме того, преступники взяли в заложники четырех человек.

В итоге национальная полиция Перу восстановила контроль над шахтой, изъяла у преступников оружие и задержала семерых подозреваемых.

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Вечером 2 декабря в Париже, недалеко от Эйфелевой башни, неизвестный мужчина напал с ножом на туриста с гражданством Германии и Филиппин, тот в итоге умер от полученных травм. После этого нападавший скрылся и перешел на другой берег Сены, где ударил молотком гражданина Великобритании.

Полиция задержала нападавшего. Как сообщила газета Le Parisien, им оказался мужчина иранского происхождения с французским гражданством по имени Арманд Р. При задержании он угрожал полиции молотком, выкрикивая «Аллах акбар». Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал нападение террористической атакой.

Теги
Перу шахта вооруженное нападение взрыв
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