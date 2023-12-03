В Карачаево-Черкесии загорелся ресторан. Видео

МЧС: у Архыза в Карачаево-Черкесии произошел пожар в ресторане

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В Карачаево-Черкесии произошел пожар в ресторане в административно-деловом центре, сообщает пресс-служба МЧС в телеграм-канале.

«На территории административно-делового центра горит недействующий ресторан», — говорится в сообщении. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м, пострадавших нет. К тушению возгорания привлекли более 50 специалистов и 15 единиц техники.

ТАСС уточняет, что речь идет о деловом центре «Лунная поляна», который находится недалеко от Архыза.

23 ноября в центре Москвы, на Новом Арбате, произошел пожар в ресторане Steak it easy. На первом этаже заведения загорелся потолок, посетителей эвакуировали. Как сообщили в МЧС, произошло загорание в вытяжке 22-этажного административного здания (в ресторане). Информация о пострадавших не поступала.