Посольство: в Белоруссии в ДТП с автобусом из Петербурга пострадала россиянка

В Белоруссии в ДТП с автобусом из Петербурга пострадала россиянка

Фото: МЧС Беларуси

Гражданка России пострадала в Белоруссии в результате ДТП с грузовиком и туристическим автобусом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Витебск. Об этом сообщило посольство России в Белоруссии в своем телеграм-канале.

Авария произошла вечером 24 ноября в районе населенного пункта Вархи в Витебской области. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. В результате ДТП пострадала гражданка России 1950 года рождения: женщина получила закрытый перелом верхней челюсти.

Россиянку госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу. После оказания медицинской помощи женщину отправили на амбулаторное лечение.

В посольстве добавили, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с профильными ведомствами и медицинскими организациями Витебской области и в случае необходимости готовы оказать пострадавшей всю необходимую помощь.

Правительство Витебской области уточнило, что ДТП произошло на автодороге М-8. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan врезался в стоявший на обочине грузовик DAF.

МЧС Белоруссии сообщило, что после ДТП пассажиры автобуса самостоятельно покинули салон машины, водителю потребовалась помощь спасателей. Всего пострадали семь человек — водитель и шесть пассажиров, всех доставили в больницу в Витебске.