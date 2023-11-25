В Белоруссии в ДТП с автобусом из Петербурга пострадала россиянка
Гражданка России пострадала в Белоруссии в результате ДТП с грузовиком и туристическим автобусом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Витебск. Об этом сообщило посольство России в Белоруссии в своем телеграм-канале.
Авария произошла вечером 24 ноября в районе населенного пункта Вархи в Витебской области. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. В результате ДТП пострадала гражданка России 1950 года рождения: женщина получила закрытый перелом верхней челюсти.
Россиянку госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу. После оказания медицинской помощи женщину отправили на амбулаторное лечение.
В посольстве добавили, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с профильными ведомствами и медицинскими организациями Витебской области и в случае необходимости готовы оказать пострадавшей всю необходимую помощь.
Правительство Витебской области уточнило, что ДТП произошло на автодороге М-8. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan врезался в стоявший на обочине грузовик DAF.
МЧС Белоруссии сообщило, что после ДТП пассажиры автобуса самостоятельно покинули салон машины, водителю потребовалась помощь спасателей. Всего пострадали семь человек — водитель и шесть пассажиров, всех доставили в больницу в Витебске.
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