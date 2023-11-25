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Общество ,  
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В Белоруссии в ДТП с автобусом из Петербурга пострадала россиянка

Посольство: в Белоруссии в ДТП с автобусом из Петербурга пострадала россиянка
Фото: МЧС Беларуси
Фото: МЧС Беларуси

Гражданка России пострадала в Белоруссии в результате ДТП с грузовиком и туристическим автобусом, следовавшим из Санкт-Петербурга в Витебск. Об этом сообщило посольство России в Белоруссии в своем телеграм-канале.

Авария произошла вечером 24 ноября в районе населенного пункта Вархи в Витебской области. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. В результате ДТП пострадала гражданка России 1950 года рождения: женщина получила закрытый перелом верхней челюсти.

Россиянку госпитализировали в Витебскую областную клиническую больницу. После оказания медицинской помощи женщину отправили на амбулаторное лечение.

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Фото:МВД России по Калужской области

В посольстве добавили, что российские дипломаты находятся в постоянном контакте с профильными ведомствами и медицинскими организациями Витебской области и в случае необходимости готовы оказать пострадавшей всю необходимую помощь.

Правительство Витебской области уточнило, что ДТП произошло на автодороге М-8. По предварительным данным, водитель автобуса Neoplan врезался в стоявший на обочине грузовик DAF.

МЧС Белоруссии сообщило, что после ДТП пассажиры автобуса самостоятельно покинули салон машины, водителю потребовалась помощь спасателей. Всего пострадали семь человек — водитель и шесть пассажиров, всех доставили в больницу в Витебске.

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Теги
Белоруссия посольство ДТП Автобус ДТП с автобусом Санкт-Петербург Витебск

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Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

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