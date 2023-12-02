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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил о втором обстреле поселка Теткино за сутки

Старовойт: в Курской области повторно обстреляли поселок Теткино, он обесточен
Сюжет
Военная операция на Украине
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: gubernator_46 / Telegram)

Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области попал под обстрел второй раз за день, сообщил в телеграм-канале глава региона Роман Старовойт.

В результате удара, по словам губернатора, пострадали четыре домовладения. Также из-за повреждения линий электропередачи поселок остался без света. Специалисты начнут восстановительные работы, когда это будет безопасно, написал глава региона.

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Фото:Яндекс.Карты

Поселок Теткино расположен на юго-западе Курской области, он фактически примыкает к границе с Сумской областью Украины. Ранее, днем 2 декабря, он также попал под обстрел, в результате были выбиты окна в хозяйственной постройке на территории агропредприятия. Также повреждения получили два автомобиля.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об обстрелах их территории. 30 ноября под обстрел попал Калининский район Донецка. По данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), для атаки использовался новый тип ракет JROF HEF.

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Роман Старовойт

губернатор Курской области

20 января 1972 года
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