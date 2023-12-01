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Военная операция на Украине ,  
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В ДНР заявили об использовании ВСУ нового типа ракет при обстреле Донецка

В ДНР заявили о применении ВСУ при обстреле Донецка новых ракет из Словакии
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Военная операция на Украине

Вооруженные силы Украины применили новый тип ракет JROF HEF при обстреле Калининского района Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным представительства, ВСУ вели огонь из реактивной системы залпового огня калибром 122 мм с позиций в районе села Карловка в Покровском районе ДНР. Украинские военные применили ракеты JROF HEF дальностью 40,2 км с поражающими элементами в виде 9100 шариков. Эти ракеты произведены в Словакии.

В результате обстрела пострадала женщина 1957 года рождения. Повреждения получили три частных дома, еще один загорелся после прямого попадания ракеты.

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JROF — реактивные снаряды, разработанные в Словакии для советских РСЗО «Град». HEF — это аббревиатура НАТО, означающая снаряд осколочно-фугасного действия (high explosive fragmentation).

В конце января глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ВСУ начали использовать словацкие фугасные ракеты JROF-M и осколочные ракеты JROF-HEAP для обстрелов населенных пунктов ДНР в конце декабря 2022 года. В новогоднюю ночь такая атака привела к гибели трех человек и повреждению 23 домов, сказал он.

В представительстве ДНР в СЦКК последний раз сообщали об обстреле ракетами JROF-M 28 ноября. Тогда в результате атаки на Куйбышевский район Донецка пострадали четверо мужчин 1970, 1953, 1999 и 2000 годов рождения, а также женщина 1956 года рождения. Повреждения зафиксировали по 16 адресам.

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С помощью JROF-HEAP украинские войска в последний раз обстреливали ДНР 10 сентября, сообщало представительство республики. В результате атаки на Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка зафиксировали повреждения по 12 адресам.

Теги
ДНР Донецк обстрел Словакия ракеты
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