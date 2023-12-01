В ДНР заявили о применении ВСУ при обстреле Донецка новых ракет из Словакии

В ДНР заявили об использовании ВСУ нового типа ракет при обстреле Донецка

Вооруженные силы Украины применили новый тип ракет JROF HEF при обстреле Калининского района Донецка. Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным представительства, ВСУ вели огонь из реактивной системы залпового огня калибром 122 мм с позиций в районе села Карловка в Покровском районе ДНР. Украинские военные применили ракеты JROF HEF дальностью 40,2 км с поражающими элементами в виде 9100 шариков. Эти ракеты произведены в Словакии.

В результате обстрела пострадала женщина 1957 года рождения. Повреждения получили три частных дома, еще один загорелся после прямого попадания ракеты.

JROF — реактивные снаряды, разработанные в Словакии для советских РСЗО «Град». HEF — это аббревиатура НАТО, означающая снаряд осколочно-фугасного действия (high explosive fragmentation).

В конце января глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что ВСУ начали использовать словацкие фугасные ракеты JROF-M и осколочные ракеты JROF-HEAP для обстрелов населенных пунктов ДНР в конце декабря 2022 года. В новогоднюю ночь такая атака привела к гибели трех человек и повреждению 23 домов, сказал он.

В представительстве ДНР в СЦКК последний раз сообщали об обстреле ракетами JROF-M 28 ноября. Тогда в результате атаки на Куйбышевский район Донецка пострадали четверо мужчин 1970, 1953, 1999 и 2000 годов рождения, а также женщина 1956 года рождения. Повреждения зафиксировали по 16 адресам.

С помощью JROF-HEAP украинские войска в последний раз обстреливали ДНР 10 сентября, сообщало представительство республики. В результате атаки на Ворошиловский и Куйбышевский районы Донецка зафиксировали повреждения по 12 адресам.