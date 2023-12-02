Петербургский гей-клуб закрылся после запрета «ЛГБТ-движения»

После принятия закона об «ЛГБТ-движении» полиция пришла с проверками в несколько гей-заведений Москвы, в Петербурге один из старейших клубов города объявил о закрытии

Один из старейших гей-клубов Санкт-Петербурга и России «Центральная станция» прекратил работу после признания «ЛГБТ-движения» экстремистской и запрещенной в России организацией. Об закрытии клуб сообщил во «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, к сожалению площадка, которую мы арендовали, нам отказала в работе из-за закона. Просим прощения, мы больше не работаем. До новых встреч!», — сказано в сообщении.

В Москве сотрудники полиции вечером 1 декабря пришли в несколько гей-клубов, среди которых были заведения у метро Автозаводская и Полянка, сообщил телеграм-канал «Осторожно, Москва». Проверки прошли и в гей-саунах, в частности на Цветном Бульваре. Собеседник канала назвал обращение полицейских «неделикатным»: «С масками-шоу, всех мордой вниз положили».

«Была обычная туса, выходит владелец и говорит, что в течение часа придут люди в погонах в связи с недавними законом. В течении 20 минут танцпол стал пустеть», — пишет канал со ссылкой на посетителей одного из гей-баров на Чистопрудном бульваре.

Кроме того, рейд прошел и в клубе на Малой Якиманке, где проходила вечеринка ЛГБТ-коммьюнити, там находились 400 человек. Полицейские зашли под предлогом поиска наркотиков, некоторые посетители были задержаны. «Посреди вечеринки остановили музыку и начали проходить в залы [полиция]. На вечеринке были также граждане других государств. На выходе фотографировали паспорта без разрешения это сделать», — рассказал каналу очевидец.

Верховный суд по иску Минюста признал 30 ноября «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Решение уже вступило в силу и не подлежит апелляции, так как у «движения» нет юрлица. Юристы в разговоре с РБК отмечали, что под запрет теперь будет попадать общепризнанная ЛГБТ-символика и любая ее демонстрация.

«Считаю, что никакого уголовного преследования, и любого другого преследования, ущемления в правах людей по национальному принципу, по этническому принципу, по сексуальной ориентации быть не может в современном мире. Это должно быть абсолютно исключено», — говорил президент Владимир Путин в 2015 году. Обвинения в ущемлении прав ЛГБТ-коммьюнити он отнес к «атакам против России».

В 2023 году в послании Федеральному собранию Путин вновь подчеркнул, что в России «никто в частную жизнь не вторгается, и мы не собираемся этого делать». «Да бог с ними, пускай чего хотят, то и делают. Что здесь хочется сказать? Взрослые люди имеют право жить как хотят, мы к этому так и относились в России и всегда к этому будем так относиться», — рассказывал Путин.