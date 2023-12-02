Балтийский флот отработал пуски «Искандеров»

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Расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер-М» Балтийского флота отработали нанесение условных ракетных ударов в Калининградской области в рамках плановых мероприятий по боевой подготовке, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу флота.

«В рамках плановой тренировки ракетчики выполнили скрытное выдвижение в назначенный позиционный район, где, оборудовав стартовые позиции, выполнили электронные одиночные и групповые пуски по мишеням», — рассказали в пресс-службе.

Цели представляли собой имитацию пусковых установок ракетных комплексов, аэродромов, защищенных объектов и командных пунктов условного противника, говорилось в сообщении.

Выполнив электронные пуски, военные сменили позиционный район для отработки выхода из-под возможного ответного удара, добавили в пресс-службе.

«Искандер» — семейство российских оперативно-тактических ракетных комплексов, разработанных Конструкторским бюро машиностроения. Эти комплексы предназначены для уничтожения систем ПВО и ПРО, а также объектов, которые они прикрывают, на расстоянии до 500 км.

Также боевые расчеты ракетного соединения армейского корпуса флота отработали действия в условиях радиационного и химического заражения местности. Кроме того, они провели тренировку по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, отметил собеседник агентства. В учениях, по данным Балтийского флота, участвовали около 100 военнослужащих и около десяти единиц техники.