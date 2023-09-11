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Минобороны показало кадры пуска «Искандера» по командному пункту ВСУ

Минобороны показало кадры пуска ракеты «Искандера» по командному пункту ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Оперативно-тактический&nbsp;ракетный&nbsp;комплекс&nbsp;&laquo;Искандер&raquo; &nbsp;
Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер»   (Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости)

Минобороны России показало кадры пуска крылатой ракеты оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер» по командному пункту ВСУ. Видео публикует «РИА Новости».

В ролике показано, как «Искандер» по бездорожью выезжает из укрытия на стартовую позицию. По данным Минобороны, в командный пункт, который является целью, в одно и то же время ежедневно съезжаются высшие офицеры ВСУ.

После пуска комплекс покидает стартовую позицию. Выполнив задачу, «расчет оставляет машину в укрытии под специальной маскировочной сетью, пропитанной химическим составом, нейтрализующим радиоволны, чтобы сделать установку невидимой для украинской разведки», сообщили «РИА Новости» в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что украинские военные «постоянно пытаются выследить» «Искандеры». Для этого используются используют беспилотники, спутниковые системы наблюдения, радиолокационные станции западного производства, а также диверсионные группы.

«Искандер» — семейство оперативно-тактических комплексов, в него входят одноименный комплекс и модификации: основная — «Искандер-М», оснащенный крылатыми ракетами, «Искандер-К» и упрощенный экспортный вариант «Искандер-Э». «Искандеры» предназначены для ударов по наземным целям и могут поражать объекты на расстоянии до 500 км. Разработчик — Конструкторское бюро машиностроения (входит в структуру «Ростеха») в Коломне.

Теги
Искандер Минобороны ракета ВСУ
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