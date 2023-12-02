Жители двух сел на западе Украины отказались снести памятники времен СССР

Жители двух сел на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам, сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Что делать с «патриотическими» прикарпатцами, которые отказываются демонтировать оккупационные коммунистические памятники? Теперь Большовцевская поселковая община. Жители говорят, что пусть стоят», — написал Коретчук.

Речь идет о двух селах — Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области. По словам директора музея, на монументах написаны фамилии тех, кто погиб от ОУН и УПА (Организация украинских националистов — Украинской повстанческой армии, признана экстремистской и запрещена в России).

Коретчук задался вопросом, что украинские власти тогда хотят от восточных и южных регионов, если «наши дорогие граждане сопротивляются».

После начала российской спецоперации на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР. Так, в начале мая 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект «АнтиПушкин», упрощающий снос памятников. Поправки вносятся в закон «Об охране культурного наследия». Теперь власти Украины смогут исключать из государственного реестра памятники, которые сочтут символами «российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии».

Президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года заявил, что «с болью в сердце» смотрит на то, как в некоторых странах глумятся над историей, уничтожая памятники советским солдатам. Он подчеркнул, что для России такое немыслимо.