 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Жители двух сел на западе Украины отказались снести памятники времен СССР

Жители двух сел на западе Украины отказались сносить советские памятники
Сюжет
Военная операция на Украине

Жители двух сел на западе Украины отказались сносить памятники советским воинам, сообщил директор Ивано-Франковского областного музея освободительной борьбы имени Бандеры Ярослав Коретчук в Facebook (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России).

«Что делать с «патриотическими» прикарпатцами, которые отказываются демонтировать оккупационные коммунистические памятники? Теперь Большовцевская поселковая община. Жители говорят, что пусть стоят», — написал Коретчук.

Речь идет о двух селах — Загорье-Кукольницкое и Кинашев в Ивано-Франковской области. По словам директора музея, на монументах написаны фамилии тех, кто погиб от ОУН и УПА (Организация украинских националистов — Украинской повстанческой армии, признана экстремистской и запрещена в России).

Коретчук задался вопросом, что украинские власти тогда хотят от восточных и южных регионов, если «наши дорогие граждане сопротивляются».

В Киеве демонтировали облитый красной краской памятник Пушкину
Политика

После начала российской спецоперации на Украине стали сносить памятники, связанные с Россией, Российской империей и СССР. Так, в начале мая 2023 года Верховная рада Украины приняла законопроект «АнтиПушкин», упрощающий снос памятников. Поправки вносятся в закон «Об охране культурного наследия». Теперь власти Украины смогут исключать из государственного реестра памятники, которые сочтут символами «российской имперской и советской тоталитарной политики и идеологии».

Президент России Владимир Путин в сентябре 2022 года заявил, что «с болью в сердце» смотрит на то, как в некоторых странах глумятся над историей, уничтожая памятники советским солдатам. Он подчеркнул, что для России такое немыслимо.

Читайте на РБК Pro
23 научных способа стать счастливее, почти ничего не меняя в жизни
Многолетняя депрессия «достигаторов»: как проявляется и что с ней делать
Микрочип и компьютерная анестезия: как мы будем лечить зубы через 3–5 лет
Как в России власти изымают земельные участки для госнужд: семь кейсов
Теги
Украина снос памятников Ивано-Франковская область декоммунизация
Материалы по теме
Шойгу озвучил новые данные по потерям Украины
Политика
В Ростове-на-Дону демонтировали памятник Врангелю
Общество
На Украине разрешили снести памятники Пушкину в Киеве, Харькове и Одессе
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 97,91 (+1,03) Инвестиции, 01 дек, 16:33 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 89,76 (+1,18) Инвестиции, 01 дек, 16:33
5 сериалов на выходные. «Кеша должен умереть» и другие проекты Life, 09:00
Более 30 авиарейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы Общество, 08:53
Экс-министр Чувашии признался в коррупции Общество, 08:43
ЮНИСЕФ сообщил о гибели более 5,3 тыс. детей в секторе Газа Политика, 08:26
Без ошибок новичков: считаем экономику продаж на маркетплейсе РБК и Яндекс Маркет, 08:25
Как «мартята» и «сентябрята» из России меняют бизнес Армении Экономика, 08:12
Британский король надел галстук с флагом Греции после спора премьеров Политика, 08:08
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Как проверить надежность сотрудников дистанционно РБК и МТС, 08:01
Число погибших в секторе Газа журналистов выросло до 61 Политика, 08:00
Жители двух сел на западе Украины отказались снести памятники времен СССР Политика, 07:41
Квантовый компьютер и мини-продукты: что на самом деле изобрели ученые РБК и Росатом, 07:26
Израильская армия провела рейды в палестинских городах на Западном берегу Политика, 06:53
Reuters узнал о давлении Запада на три страны из-за потолка цен на нефть Политика, 06:34
Спутник, игры, умный дом: как выбрать ТВ-приставку. Карточки РБК и Триколор, 06:20