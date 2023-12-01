В Петербурге загорелся ангар и взорвались баллоны

Во время пожара в ангаре в Петербурге взорвались баллоны

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В Приморском районе Петербурга произошел пожар в ангаре, сообщили в МЧС по городу.

ЧП произошло по адресу: улица Заусадебная, дом 31. Площадь горения составила 200 кв. м, его уже локализовали.

К ликвидации пожара привлечены семь единиц техники и 25 человек личного состава МЧС. «Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в ведомстве.

По данным телеграм-канала «112», в ангаре во время пожара взорвались баллоны с химикатами. В ожоговое отделение госпитализировали одного пострадавшего работника. 78.ru также сообщил о взрыве баллона, по его данным, горит ангар с мебелью. Рядом находится шиномонтаж, где есть емкости с растворителем, отмечает телеканал.

В июле на улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга загорелся ангар с покрышками. Пожар произошел на складе ООО «Старт». Изначально площадь возгорания составляла 400 кв. м, позже она увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. Дым от пожара был виден из нескольких районов города, в том числе из центра.