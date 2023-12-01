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Пожар на «Садоводе» в Москве локализовали

МЧС: пожар на рынке «Садовод» в Москве локализовали
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

На рынке «Садовод» в Москве локализовали возгорание, сообщила пресс-служба МЧС России. Пожар на рынке, который находится на юго-востоке столицы, начался утром 1 декабря.

В Москве 350 человек эвакуировали из-за пожара на рынке «Садовод»
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По состоянию на 13:00 спасателям удалось эвакуировать 350 человек. «Горят товары в смежных трехуровневых контейнерах. <...> Для недопущения распространения огня огнеборцы делают пожарные разрывы, разбирают конструкции рядом стоящих не горящих павильонов», — отмечали в министерстве.

В 14:51 в МЧС сообщили, что площадь пожара увеличилась до 600 кв. м.

Пожар на «Садоводе» в Москве локализовали
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Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что в результате возгорания пострадал один человек — он надышался продуктами горения. По данным ТАСС, пострадали два человека, им оказана помощь.

Рынок «Садовод» принадлежит компании «Киевская площадь», основанной Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, и занимает площадь в 40 га и включает в себя 9,5 тыс. магазинов. «Садовод» ежегодно посещают около 36,5 млн покупателей.

Теги
МЧС Рынок Садовод пожары локализация
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