В ЛНР решили признать геноцидом действия нацистов во время войны
Прокуратура ЛНР направила в Верховный суд республики заявление о признании геноцидом действий гитлеровцев на Луганщине во время Великой Отечественной войны. Об этом говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры России.
Прокурор республики направил в суд заявление о признании военными преступлениями и геноцидом советского народа «установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных нацистами, их союзниками и пособниками» в 1942–1943 годах.
«В результате злодеяний захватчиков и их пособников пострадали, по самым приблизительным оценкам, более 99 тыс. луганчан, из них расстреляны не менее 19,3 тыс. человек, <...> на каторжные работы в Германию и другие европейские страны принудительно угнаны более 71 тыс. советских граждан, многие из которых погибли или утратили связь с родственниками», — уточнили в прокуратуре.
24 мая Воронежский областной суд признал геноцидом преступления во время оккупации региона нацистами в 1942 и 1943 годах. Преступления коснулись не менее чем 274 983 граждан СССР — как мирных жителей, так и военнопленных.
Президент Владимир Путин заявил, что вопрос о признании геноцида в отношении гражданского населения СССР во время войны важен, так как во время Нюрнбергского процесса «невозможно было даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде».