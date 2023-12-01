Президенты Литвы, Латвии и Польши не стали фотографироваться с Лукашенко

Александр Лукашенко (второй справа в первом ряду) и президенты других стран позируют для совместного фото во время саммита в Дубае (Фото: Amr Alfiky / Reuters)

Президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгар Ринкевич и Анджей Дуда отказались фотографироваться с белорусским коллегой Александром Лукашенко на Всемирном саммите ООН по борьбе с изменением климата в Дубае, передает LRT.

«Было бы лицемерно стоять плечом к плечу с главой государства, которое стало плацдармом агрессии России против Украины, и обсуждать будущее мира и изменение климата в никуда», — прокомментировал свой отказ Науседа.

Парижское соглашение по климату, принятое 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписали представители более 190 государств. Белоруссия присоединилась к нему позднее, в сентябре 2016 года.

Глава белорусского МИДа Сергей Алейник называл обвинения в «пособничестве агрессии» в связи с украинским конфликтом абсурдными. Он обращал внимание, что на территории Белоруссии проходили первые раунды переговоров между Россией и Украиной.

Минск начнет участие в боевых действиях, в том числе и в военной операции на Украине, если против него осуществят «полномасштабную агрессию», когда войска другого государства перейдут границы и начнут войну, отмечал Лукашенко в июне 2023-го. Угрозу для Белоруссии он видел со стороны прибалтийских стран, Польши и Украины.