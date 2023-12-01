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«Аэрофлот» опроверг информацию об аварийной посадке рейса на Сахалине

«Аэрофлот» рассказал подробности о посадке самолета в Южно-Сахалинске
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Южно-Сахалинск, совершил посадку в аэропорту назначения в штатном режиме, сообщили РБК в пресс-службе авиаперевозчика.

Ранее об аварийной посадке борта в аэропорту Южно-Сахалинска сообщила пресс-служба управления МЧС по Сахалинской области. Самолет Boeing-737 приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска в 9:34 по местному времени (1:34 мск), уточнили в ведомстве. Причину аварийной посадки там не назвали.

«Посадка воздушного судна, выполнявшего рейс SU1744 Москва — Южно-Сахалинск, в аэропорту назначения была выполнена в штатном режиме. Сработала индикация о падении давления на одном из шести колес стойки шасси», — объяснили ситуацию в пресс-службе авиакомпании.

Летевший из Москвы самолет «Аэрофлота» аварийно сел на Сахалине
Общество
Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Экипаж выполнил все необходимые процедуры для таких случаев в соответствии с правилами, подчеркнули в «Аэрофлоте».

В пресс-службе аэропорта Южно-Сахалинска также отметили, что самолет совершил посадку без происшествий. На его борту в тот момент находились 408 пассажиров и 14 членов экипажа. Самолет сам покинул взлетно-посадочную полосу, после чего его отбуксировали на стоянку, сообщили в аэропорту.

Там добавили, что специалисты уже обнаружили причину неисправности, сейчас она устраняется.

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Обратный рейс SU 1745 Южно-Сахалинск — Москва на фоне этих событий задержали на несколько часов. Самолет должен был вылететь в 11:50 по местному времени (3:50 мск), однако вылет перенесли на 18:00 (10:00 мск), следует из информации на табло аэропорта. Задержку взяла на контроль Дальневосточная транспортная прокуратура. Перевозчик предоставил 408 пассажирам, зарегистрированным на рейс, прохладительные напитки, отметили в ведомстве.

Теги
Аэрофлот аварийная посадка Москва Сахалин новости
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