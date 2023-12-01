 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Москве 350 человек эвакуировали из-за пожара на рынке «Садовод»

МЧС: 350 человек эвакуированы из-за пожара на рынке «Садовод» в Москве
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Москве сотрудники МЧС эвакуировали 350 человек из-за пожара на рынке «Садовод», сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Спасатели МЧС России эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняют высокая пожарная нагрузка, плотная застройка», — говорится в сообщении.

Сообщения о пожаре на рынке начали появляться около 12:00 мск 1 декабря. По информации МЧС, на «Садоводе» загорелись товары в смежных трехуровневых контейнерах. Площадь пожара составляет 350 кв. м.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах написало, что в результате возгорания пострадал один человек — он надышался продуктами горения. По данным ТАСС, пострадали два человека, им оказана помощь.

В Москве загорелся рынок «Садовод»
Общество

Рынок «Садовод» принадлежит компании «Киевская площадь», занимает площадь в 40 га и включает в себя 9,5 тыс. магазинов. «Садовод» ежегодно посещают около 36,5 млн покупателей.

В июне на рынке также произошел пожар — загорелись торговые павильоны. Тогда площадь возгорания составила 30 кв. м.

Читайте на РБК Pro
Как банку не выдать кредит «пустышке» — 25 вопросов для глубокого анализа
Обошлись без Apple Pay: как Россия преодолела кризис платежных систем
Как инвесторы теряют деньги при покупке недвижимости на Бали: 4 просчета
Восемь правил купли-продажи объектов интеллектуальной собственности
Теги
Пожар МЧС эвакуация рынок Рынок Садовод Москва
Материалы по теме
Кадры с места пожара на рынке «Садовод»
Общество
В Москве загорелся рынок «Садовод»
Общество
Пожарные ликвидировали открытое горение на рынке в Ростове-на-Дону
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 1 декабря
EUR ЦБ: 96,88 (-0,77) Инвестиции, 30 ноя, 16:25 Курс доллара на 1 декабря
USD ЦБ: 88,58 (-0,3) Инвестиции, 30 ноя, 16:25
«Бой — это духовное упражнение»: как живет чемпион ММА Конор Макгрегор Pro, 14:29
Гергиева назначили новым директором Большого театра Общество, 14:28
Самолет «Аэрофлота» сел в Петербурге из-за неисправности Общество, 14:22
Следователи сочли аварию на БАМе результатом теракта Политика, 14:08
Большунов рассказал о мыслях про завершение карьеры из-за травмы спины Спорт, 14:07
Путин заявил о «нерешенных вопросах» в развитии медицины Общество, 13:55
Расклад миллиардов: какие неочевидные источники дохода есть у Apple Pro, 13:50
РБК Диалоги с Александром Волошиным
Власть и бизнес. Новые правила
Подробнее
Почему новый грузовик «Валдай 8» стал лучше РБК и Газ, 13:47
В Москве 350 человек эвакуировали из-за пожара на рынке «Садовод» Общество, 13:45
Система наставничества: десять шагов к решению кадрового кризиса изнутри Национальные проекты, 13:40
Tesla Cybertruck уже в продаже, но пока не в России. Все подробности Авто, 13:38
Война Израиля и ХАМАС. Главное Политика, 13:37
Как Кутузовсктй проспект получил репутацию места для успешных людей РБК и Ahead, 13:36
В ноябре хакеры украли криптовалютные активы на $330 млн Крипто, 13:35