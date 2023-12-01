МЧС: 350 человек эвакуированы из-за пожара на рынке «Садовод» в Москве

В Москве 350 человек эвакуировали из-за пожара на рынке «Садовод»

Фото: МЧС России

В Москве сотрудники МЧС эвакуировали 350 человек из-за пожара на рынке «Садовод», сообщила пресс-служба ведомства в телеграм-канале.

«Спасатели МЧС России эвакуировали 350 человек. Тушение пожара осложняют высокая пожарная нагрузка, плотная застройка», — говорится в сообщении.

Сообщения о пожаре на рынке начали появляться около 12:00 мск 1 декабря. По информации МЧС, на «Садоводе» загорелись товары в смежных трехуровневых контейнерах. Площадь пожара составляет 350 кв. м.

«РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах написало, что в результате возгорания пострадал один человек — он надышался продуктами горения. По данным ТАСС, пострадали два человека, им оказана помощь.

Рынок «Садовод» принадлежит компании «Киевская площадь», занимает площадь в 40 га и включает в себя 9,5 тыс. магазинов. «Садовод» ежегодно посещают около 36,5 млн покупателей.

В июне на рынке также произошел пожар — загорелись торговые павильоны. Тогда площадь возгорания составила 30 кв. м.