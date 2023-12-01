Депутат Рады Гончаренко заявил о переходе украинских войск в оборону

Украинские войска начали переходить в оборону, заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, комментируя высказывание президента Владимира Зеленского о фортификации.

«Сегодня Зеленский заявил о начале фортификационных работ не только на востоке, но и на севере страны. <...> Это означает, что мы переходим в оборону», — написал Гончаренко в своем телеграм-канале.

По его мнению, «следующий ход будет от России»: российские военные пойдут в наступление, а украинские будут «отбивать». Он подчеркнул, что российские войска «развиваются бешеными темпами». В нынешней ситуации решающее значение имеют ресурсы, написал Гончаренко.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в интервью ABC News заявил, что границы конфликта расширятся, если Россия продолжит наращивать производство вооружений и будет совершенствовать технологии. «Мы готовимся к этому. Мы строим оборонительные сооружения, ставим мины и готовим наши силы», — сказал он.

Наев также отметил, что технологии имеют «решающее значение», сейчас идет «война ресурсов». Он подчеркнул, что военная помощь, которую оказывают западные страны, «очень важна» для Украины. «Сокращение помощи действительно ударит по нашим оборонным возможностям. Но мы будем бороться с тем, что у нас есть», — заверил Наев.

Власти России осуждают поставки вооружений и боеприпасов Киеву со стороны Запада. В Кремле неоднократно подчеркивали, что это ведет к эскалации конфликта, но не помешает России достичь своих целей.