ХАМАС передал Красному Кресту двух заложников

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Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС передали двух заложников сотрудникам Красного Креста, они направляются на территорию Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

Перемирие между Израилем и ХАМАС началось 24 ноября. Изначально его согласовали на четыре дня, однако к 30 ноября его продлили еще на три дня — до 1 декабря включительно.

Режим прекращения огня позволил сторонам начать обмен захваченными ХАМАС заложниками и палестинцами, заключенными в израильских тюрьмах (с обеих сторон это женщины и дети). По данным Reuters, с начала перемирия освободили 81 заложника, в том числе 60 граждан Израиля и 21 иностранца, а также 150 заключенных из израильских тюрем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ради возвращения заложников перемирие могут продлевать по формуле «один день — десять человек».

По данным на 29 ноября, ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа по меньшей мере 161 заложника, из которых 146 — граждане Израиля, остальные — иностранцы. Среди них 126 мужчин и 35 женщин, причем возраст не менее восьми человек не превышает 19 лет, и еще как минимум десять заложников старше 75 лет.