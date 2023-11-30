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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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ХАМАС передал Красному Кресту двух заложников

ЦАХАЛ: ХАМАС передал двух израильских заложников Красному Кресту
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: dpa / Global Look Press
Фото: dpa / Global Look Press

Боевики палестинского исламистского движения ХАМАС передали двух заложников сотрудникам Красного Креста, они направляются на территорию Израиля, сообщила Армия обороны страны (ЦАХАЛ) в своем телеграм-канале.

Перемирие между Израилем и ХАМАС началось 24 ноября. Изначально его согласовали на четыре дня, однако к 30 ноября его продлили еще на три дня — до 1 декабря включительно.

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Режим прекращения огня позволил сторонам начать обмен захваченными ХАМАС заложниками и палестинцами, заключенными в израильских тюрьмах (с обеих сторон это женщины и дети). По данным Reuters, с начала перемирия освободили 81 заложника, в том числе 60 граждан Израиля и 21 иностранца, а также 150 заключенных из израильских тюрем.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ради возвращения заложников перемирие могут продлевать по формуле «один день — десять человек».

По данным на 29 ноября, ХАМАС продолжает удерживать в секторе Газа по меньшей мере 161 заложника, из которых 146 — граждане Израиля, остальные — иностранцы. Среди них 126 мужчин и 35 женщин, причем возраст не менее восьми человек не превышает 19 лет, и еще как минимум десять заложников старше 75 лет.

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Теги
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ Красный Крест сектор Газа заложники
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