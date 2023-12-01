В МВД показали кадры с девочкой, которую нашли спустя сутки после пропажи

В МВД показали кадры с девочкой, которую нашла после пропажи в Калужской области

Официальный представитель МВД России Ирина Волк показала видео с восьмилетней девочкой, которую нашли спустя сутки после пропажи в городе Козельск Калужской области. Видео опубликовано в телеграм-канале Волк.

Как рассказала представитель МВД, ребенка нашли в соседнем регионе: прохожие заметили плачущую девочку на обочине дороги в Белевском районе Тульской области и обратились в полицию. «Девочке ничего не угрожает. Скоро ее отвезут домой», — написала Волк.

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Ранее телеграм-канал SHOT сообщил, что ребенка нашли в городе Белев Тульской области в 30 км от Козельска. По данным телеграм-канала, девочку доставили в больницу для осмотра, внешних признаков травм на ее теле не нашли. После этого ребенка отвезли в отдел Следственного комитета в Козельске.

Девочка пропала днем 29 ноября. После уроков она приехала на школьном автобусе на остановку, откуда пошла пешком вместе с одноклассниками, а когда до дома оставалось около 700 м, девочка оказалась одна. Домой в итоге она не пришла, мать не могла до нее дозвониться.

Вечером неизвестный под ником «Рыжик» написал женщине в Telegram и потребовал выкуп за ребенка в размере 1,5 млн руб. в криптовалюте. Мать девочки написала заявление в полицию. Следственный комитет завел уголовное дело по статье о похищении человека (ст. 126 УК), которая предусматривает наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.