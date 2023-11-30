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Пропавшую в Калужской области школьницу нашли живой

Пропавшую в калужском Козельске восьмилетнюю девочку нашли спустя сутки
Владислав Шапша
Владислав Шапша (Фото: Игорь Малеев / ТАСС)

Пропавшую в городе Козельске Калужской области восьмилетнюю девочку нашли спустя сутки, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в телеграм-канале.

«Как камень с души упал: девочку нашли, с ней все в порядке. Подробностями правоохранительные органы поделятся позже», — написал Шапша.

Девочка находится в городе Белев Тульской области, в 30 км от Козельска, пишет телеграм-канал Shot. По словам его источника, ребенка обнаружили местные жители на обочине дороги, она была одна. Девочку доставили в больницу для осмотра, внешних признаков травм на ее теле не нашли. После этого ребенка отвезли в отдел Следственного комитета в Козельске.

В Козельске за пропавшую восьмилетнюю девочку потребовали выкуп
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Фото:Никита Попов / РБК

Девочка пропала днем 29 ноября. После уроков она приехала на школьном автобусе на остановку, откуда пошла пешком вместе с одноклассниками, а когда до дома оставалось около 700 м, девочка оказалась одна. Домой в итоге она не пришла, мать не могла до нее дозвониться. Вечером неизвестные под ником «Рыжик» написали женщине в Telegram и потребовали выкуп за ребенка в размере 1,5 млн руб. в криптовалюте. Мать девочки написала заявление в полицию. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Теги
Калужская область пропавший ребенок пропавшие дети Владислав Шапша
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