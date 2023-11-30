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В Козельске за пропавшую восьмилетнюю девочку потребовали выкуп

В Козельске похитили восьмилетнюю девочку и потребовали выкуп
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В городе Козельске Калужской области пропала восьмилетняя девочка, следователи возбудили уголовное дело, сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Сообщение о пропаже ребенка поступило в правоохранительные органы вечером 29 ноября. Днем девочка вышла из школы и не вернулась домой. Ее поиски ведут следователи, сотрудники полиции и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавшей: рост 132 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза карие, одета в золотистую куртку, черную шапку, черные брюки, белые сапоги.

Фото: IrinaVolk_MVD / Telegram

После пропажи девочки ее матери в мессенджере поступило сообщение с требованием выкупа, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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Фото:Николай Хижняк / РИА Новости

Как пишет телеграм-канал Baza, днем 29 ноября восьмилетняя девочка после уроков приехала на школьном автобусе на остановку, откуда пошла пешком вместе с одноклассниками. Когда до дома оставалось около 700 м, дети разошлись и девочка оказалась одна. В итоге она не пришла домой, мать не могла до нее дозвониться. Вечером неизвестные под ником «Рыжик» написали женщине в телеграме, что ребенок у них и вернут его, если мать переведет им на счет 1,5 млн руб. в криптовалюте.

Похитители требовали не обращаться в полицию, мать девочки не стала им платить и написала заявление.Уголовное дело возбуждено по статье о похищении человека (ст. 126 УК), которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком на пять лет.

По данным Baza, на причастность к похищению девочки проверяется ее отец. В день пропажи суд вынес мужчине приговор — он избивал жену и пугал этим дочь.

Теги
Калужская область пропавший ребенок Следственный комитет уголовное дело похищение человека
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